Петренко не сдержала обещание помочь брошенному в Хургаде пенсионеру

Сенатор Валентина Петренко не сдержала своих слов о помощи российскому пенсионеру Владимиру Шабуракову, брошенному родственниками в египетской Хургаде. Об этом сообщает портал LIFE

Петренко обещала помочь вернуться в Россию 75-летнему мужчине в октябре 2016 года. Об этом глава всероссийского движения «Матери России» заявила в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале. Волонтеры, помогавшие Шабуракову, заявили, что после выпуска телепередачи больше не видели пенсионера. Дочь мужчины, проживающая во Франции, отказывается выходить на связь с представителями Генерального консульства России.

«Шабураков сказал, что хотел бы вернуться домой, после этого мы связались с его дочерью, которая на протяжении всего времени отказывается общаться с нами. Мы ей пишем, звоним, она не отвечает. Мы у неё спросили, готова ли она оплатить билет. Ответа мы не получили, [...] и у нас весь контакт прервался», - заявил генконсул в Хургаде Джамшед Болтаев

Шабураков страдает от болезни Альцгеймера, кроме того, у него просрочена египетская виза. В Генконсульстве заявили, что все еще рассчитывают на помощь Петренко в решении вопроса.