Facebook верифицировал аккаунт Захаровой

«Мой аккаунт верифицирован компанией Facebook - присвоена голубая галочка. На прошлом брифинге я рассказала, как пару лет безуспешно пыталась добиться «официального признания». И вот нас с вами заметили», — написала она на своей странице в Facebook.

Ранее Захарова в ходе брифинга заявила, что уже долгое время не может верифицировать свой аккаунт в Facebook.