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Facebook верифицировал аккаунт Захаровой

Facebook верифицировал аккаунт Захаровой
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что её аккаунт в Facebook верифицирован компанией.
«Мой аккаунт верифицирован компанией Facebook - присвоена голубая галочка. На прошлом брифинге я рассказала, как пару лет безуспешно пыталась добиться «официального признания». И вот нас с вами заметили», — написала она на своей странице в Facebook.
Ранее Захарова в ходе брифинга заявила, что уже долгое время не может верифицировать свой аккаунт в Facebook.
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Мария Захарова
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