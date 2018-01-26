Ещё
Совфед отреагировал на обвинения в адрес британского министра
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Клинцевич прокомментировал обвинения в адрес министра обороны Британии 

РИА Новости 26 января 2018
Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что обвинение со стороны спецслужб Великобритании в разглашении секретных данных в адрес министра обороны королевства Гэвина Уильямсона находится "за гранью здравого смысла". Об этом парламентарий написал на своей странице в Facebook.
"Сообщение спецслужб Великобритании, обвиняющего министра обороны в разглашении секретных данных, вообще находится за гранью здравого смысла. Уважаемая нам страна, с великолепными сыскными традициями, докатилась до такого пещерного уровня. Полная потеря профессионализма", — считает Клинцевич.
Ранее газета The Sunday Times со ссылкой на военные источники сообщила, что сотрудники британской разведки "пришли в ярость" из-за заявлений главы минобороны королевства Гэвина Уильямсона об "агрессивных планах Москвы".
В прошлую пятницу в интервью газете The Telegraph министр заявил о возможной атаке России на британскую инфраструктуру. По его словам, Кремль изучает критически важную инфраструктуру Великобритании и намерен пойти на такие действия, которые любая другая страна сочла бы "абсолютно неприемлемыми". Среди целей России Уильямсон упомянул линии электропередач и газопроводы, связывающие Великобританию с континентом. По его словам, речь идет о "реальной угрозе" для страны.
Официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков, в свою очередь, отметил, что страхи министра обороны Великобритании достойны отражения в комиксах. Конашенков добавил, что информация о расположении трубопроводов и электростанций настолько же "секретна", как фотографии Биг Бена или Вестминстерского аббатства.
РИА Новости: последние новости
Глава МИД Австралии не видит в России и Китае военной угрозы для страны Собянин призвал всех россиян проголосовать на президентских выборах "Опасная провокация". Мнение об идее Киева лишить РФ права вето в ООН
 Ещё 91 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пострадавшая в Перми учительница выступила с заявлением106
Пока вы спали: россиян предупредили об опасности отдыха в Турции86
Сын Сенчиной сбежал в США80
Фальшивые банкоматы устанавливают к ЧМ-201846
«Бессмысленное вранье»: Собчак не навещала Навального47
Видео
01:55
«У НАТО проблемы»: Запад признал превосходство Су-57
Армия Оружие
01:19
«Опоздали на неделю»: Как Украина пыталась сохранить Крым
Политика Конфликты
00:40
Слон протаранил машину туристов и лишился бивня
Происшествия
09:55
Состояние Вадима Казаченко ухудшилось
Шоу-бизнес
05:50
Экс-жена Джигарханяна сделала неожиданное заявление
Шоу-бизнес
04:42
Малахов раскрыл итоги расследования «изнасилования Шурыгиной»
Шоу-бизнес
03:39
Сын и вдовец делят многомиллионное наследство Сенчиной
Шоу-бизнес
00:18
Гибель иранского флагмана попала на видео
Армия Оружие
«Бессмысленное вранье»: Собчак не навещала Навального
Политика
05:10
Минувшей ночью выпало 10% от месячной нормы осадков
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение