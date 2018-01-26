Совфед отреагировал на обвинения в адрес британского министра

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что обвинение со стороны спецслужб Великобритании в разглашении секретных данных в адрес министра обороны королевства Гэвина Уильямсона находится "за гранью здравого смысла". Об этом парламентарий написал на своей странице в Facebook.
"Сообщение спецслужб Великобритании, обвиняющего министра обороны в разглашении секретных данных, вообще находится за гранью здравого смысла. Уважаемая нам страна, с великолепными сыскными традициями, докатилась до такого пещерного уровня. Полная потеря профессионализма", — считает Клинцевич.
Ранее газета The Sunday Times со ссылкой на военные источники сообщила, что сотрудники британской разведки "пришли в ярость" из-за заявлений главы минобороны королевства Гэвина Уильямсона об "агрессивных планах Москвы".
В прошлую пятницу в интервью газете The Telegraph министр заявил о возможной атаке России на британскую инфраструктуру. По его словам, Кремль изучает критически важную инфраструктуру Великобритании и намерен пойти на такие действия, которые любая другая страна сочла бы "абсолютно неприемлемыми". Среди целей России Уильямсон упомянул линии электропередач и газопроводы, связывающие Великобританию с континентом. По его словам, речь идет о "реальной угрозе" для страны.
Официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков, в свою очередь, отметил, что страхи министра обороны Великобритании достойны отражения в комиксах. Конашенков добавил, что информация о расположении трубопроводов и электростанций настолько же "секретна", как фотографии Биг Бена или Вестминстерского аббатства.