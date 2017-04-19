Захарова в мини-шортах возбудила россиян

Официальный представитель МИД Мария Захарова в очередной раз порадовала подписчиков своим стройным, спортивным телом. Фотография дипломата из спортзала возбудила у многих пользователей желание последовать ее примеру и пойти заняться фитнесом.

Мария Захарова опубликовала у себя на странице в Facebook очередной снимок из раздевалки спортзала, продемонстрировав подписчикам то, что она находится в отличной физической форме. "Всем бодрого спортивного утра!" – подписала фото дипломат.

Отметим, что на снимке официальный представитель МИД позирует в весьма сексуальном наряде – крошечных серых шортиках и ярко-розовой футболке. Многие подписчики были восхищены спортивной формой Захаровой.

Кроме того, пользователи подчеркнули, что глядя на дипдомата, у них тоже появилось желание пойти и заняться спортом. "Доброго дня, Мария. Нет ничего лучше, чем привести себя в тонус с самого утра – вместо сонно-вялого вживания в наступивший день", "Мария, смотивировали, пойду потренеруюсь, спасибо!" "Мотивация однако", – написали восхищенные комментаторы (стиль и орфография авторов сохранены – прим.ред.)

Утро должно быть бодрым 💪🏻 потому что в спортзале Публикация от Maria Zakharova (@mzakharovamid) Апр 18 2017 в 10:34 PDT

Отметим, что официальный представитель МИД активно занимается спортом и регулярно радует подписчиков сексуальными снимками. Кроме того, официальный представитель МИДа – настоящая икона стиля. На официальных мероприятиях Захарова всегда блистает в элегантных костюмах и платьях, неизменно вызывая восхищение поклонников.