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Выпад Грузии в сторону России сочли заказом США

Выпад Грузии в сторону России сочли заказом США
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Член комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев заявил, что Грузия выразила протест из-за визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Абхазию по заказу США. Об этом сообщает «Лента.ру». По словам Тайсаева, таким способом в Тбилиси «отрабатывают деньги, которые им пустили из-за океана». «Сейчас нужно заострить все вопросы, связанные с Россией, поэтому они начали сейчас так нервно дергаться по этим вопросам», - сказал он.
В то же время депутат считает, что этот «заказ» поступил не из администрации президента США Дональда Трампа. «Эту политику проводят люди, которые ею занимаются не один год», - пояснил Тайсаев.
Ранее спецпредставитель премьера Грузии по взаимоотношениям с Россией Зураб Абашидзе назвал визит Лаврова в абхазский Сухум «нарушением суверенитета Грузии». В официальном заявлении МИД Грузии призвал Россию «прекратить практику провокационных действий и уважать территориальную целостность суверенного государства».
Лавров прибудет в Абхазию с двухдневным визитом 17 апреля. В МИД РФ сообщили, что он планирует встретиться с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой, министром иностранных дел Дауром Кове и спикером парламента Валерием Кварчией. Кроме того, он примет участие в церемонии открытия новых зданий посольства России в Абхазии.
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