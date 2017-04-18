Выпад Грузии в сторону России сочли заказом США

Член комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев заявил, что Грузия выразила протест из-за визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Абхазию по заказу США. Об этом сообщает «Лента.ру». По словам Тайсаева, таким способом в Тбилиси «отрабатывают деньги, которые им пустили из-за океана». «Сейчас нужно заострить все вопросы, связанные с Россией, поэтому они начали сейчас так нервно дергаться по этим вопросам», - сказал он.

Ранее спецпредставитель премьера Грузии по взаимоотношениям с Россией Зураб Абашидзе назвал визит Лаврова в абхазский Сухум «нарушением суверенитета Грузии». В официальном заявлении МИД Грузии призвал Россию «прекратить практику провокационных действий и уважать территориальную целостность суверенного государства».

Лавров прибудет в Абхазию с двухдневным визитом 17 апреля. В МИД РФ сообщили, что он планирует встретиться с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой, министром иностранных дел Дауром Кове и спикером парламента Валерием Кварчией. Кроме того, он примет участие в церемонии открытия новых зданий посольства России в Абхазии.