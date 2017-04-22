На форуме в Ялте сообщили, что Крым через несколько лет станет российским Монако

Председатель правления Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) Андрей Назаров заявил, что Крым уже через несколько лет может превратиться в российское Монако. Он считает, что для этого достаточно предпосылок. По словам Назарова, на полуострове уже несколько комфортный инвестиционный климат, кроме того, создана свободная экономическая зона с уникальными для России условиями, поэтому очередь из инвесторов при таком раскладе вполне ожидаема. сообщает РИА Новости

"Через несколько лет мы будем свидетелями тому, что российский Крым – это в общем-то российское Монако, будет еще очередь из инвесторов", — заявил Назаров.

Сегодня завершающий день Третьего Ялтинского международного экономического форума, который открылся 20 апреля. В нем приняли участие более двух тысяч человек, в том числе 220 иностранцев из 46 стран мира.