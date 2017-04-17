Минтруду предложили хоронить умерших за счёт государства

В России предложили хоронить умерших граждан за счет государства в том случае, если их родственники не могут оплатить траурную церемонию самостоятельно. Письмо с соответствующей инициативой министру труда Максиму Топилину отправил глава политической партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин . Об этом заявил заместитель председателя ЦК Сергей Малинкович, сообщает RT

«По подсчётам компартии «Коммунисты России», миллионы людей в России тревожатся, смогут ли близкие найти средства, чтобы проводить их в последний путь. Для многих россиян, находящихся за чертой бедности, такая помощь имела бы очень важное значение. Предлагается выделять от 30 до 50 тысяч рублей (в зависимости от региона) на расходы по гарантированному погребению каждого гражданина России», — подчеркнул Сурайкин.

По словам Малинковича, в том случае, если семья умершего будет в силах самостоятельно оплатить похороны и не воспользуется государственными средствами, то деньги можно будет направить на иные социальные нужды.