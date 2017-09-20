Лавров прокомментировал выступление Трампа на Генасамблеи ООН

Глава МИД России Сергей Лавров высказал своё мнение по поводу выступления президента США Дональда Трампа на на 72-й сессии Генассамблеи ООН.



«Выступление примечательно. Во многом рассчитана не только на внешнюю аудиторию, но и на внутреннюю», — отметил министр.



Ранее, выступая на Генассамблеи ООН, Трамп заявил, что США будут готовы полностью уничтожить КНДР в случае угрозы для Вашингтона, а также назвал позором ядерную сделку с Ираном.

