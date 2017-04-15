Михаил Ходорковский покинул пост председателя движения "Открытая Россия". Об этом он объявил на конференции, которая проходит в Таллине. Его слова приводит сайт "Открытой России".

"Мы подадим пример обществу, что можно строить будущее совместно, самим, без вождей", - заявил экс-глава "ЮКОСа"

Ожидается, что совет также будет переизбран. Среди кандидатов, как отмечается, есть те, кто входит в действующий состав, но есть и те, кто не намерен переизбираться.

Впервые о том, что Ходорковский покинет пост главы "Открытой России", стало известно в начале марта.