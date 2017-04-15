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Ходорковский покинул пост главы "Открытой России"
Михаил Ходорковский покинул пост председателя движения "Открытая Россия". Об этом он объявил на конференции, которая проходит в Таллине. Его слова приводит сайт "Открытой России".
"Мы подадим пример обществу, что можно строить будущее совместно, самим, без вождей", - заявил экс-глава "ЮКОСа".
Ожидается, что совет также будет переизбран. Среди кандидатов, как отмечается, есть те, кто входит в действующий состав, но есть и те, кто не намерен переизбираться.
Впервые о том, что Ходорковский покинет пост главы "Открытой России", стало известно в начале марта.
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