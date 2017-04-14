Посол России заявил об отсутствии напряженности в КНДР

Российский посол в КНДР Александр Мацегора заявил об отсутствии напряженности среди граждан Северной Кореи на фоне заявлений американского руководства, передает ТАСС.

"Честно говоря, какой-то напряженности в стране я не ощущаю. Страна живет предстоящим празднованием 105-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена, в основном все заняты сейчас этим. Напряженности, повторяю, среди корейского населения мы не ощущаем", -сказал дипломат.

Он также отметил, что граждане Северной Кореи оповещены о заявлениях властей США, а удар американских вооруженных сил по Сирии широко комментируется в печати.