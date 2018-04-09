Горбачев призвал Путина и Трампа провести встречу

Горбачёв призвал Путина и Трампа провести встречу для предотвращения военных инцидентов

«Поскольку на острие нынешней конфронтации оказались США и Россия, необходимо ускорить подготовку к встрече их руководителей. Надо встретиться как можно скорее «на полпути», но полноценно, один-два дня серьезного разговора с участием министров иностранных дел и обороны», — приводит Интерфакс слова Горбачёва.

По его словам, темами для диалога должны стать «стратегическая стабильность и обуздание гонки вооружений».

«Сейчас особенно актуальна еще одна проблема — предотвращение инцидентов с участием американских и российских сил и военной техники. Я уверен: войны никто не хочет, но такие инциденты в нынешней накалённой атмосфере могут привести к большой беде», — добавил Горбачёв.