В РФ оценили перспективы встречи Путина с Трампом

В России оценили перспективы встречи Путина с Трампом

«Подготовка замерла на стадии 20 марта, когда президент США пригласил Путина встретиться или в Вашингтоне, или в другом месте. Так и на этой точке все замерло», — пояснил чиновник.

7 мая стало известно, что хозяин Белого дома поздравил Владимира Путина с вступлением в должность президента России, а также выразил надежду на нормализацию отношений между странами, отметив, что «с нетерпением ждет этого».

В начале апреля Трамп предложил российскому лидеру провести встречу в Вашингтоне.

20 марта президент США позвонил Путину. Они обсудили сирийскую проблему и украинский кризис, а также договорились о развитии дальнейших двусторонних контактов, в том числе с учетом изменений в руководстве Госдепартамента США . Особое внимание президенты уделили проработке вопроса о проведении возможной встречи на высшем уровне.

Звонок американского лидера вызвал большой интерес как в США, так и за их пределами. Так, администрация Трампа положила ему на стол записку с большой надписью «Не поздравлять», однако он не послушался и все-таки поздравил Путина с победой на президентских выборах.