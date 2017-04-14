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Кремль заступился за журналистов «Новой газеты»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль в курсе ситуации связанной с «Новой газетой» и представителями Чечни и следит за развитием конфликта. Об этом сообщает «Лента.ру».
В четверг, 13 апреля, «Новая газета» опубликовала сообщение, к котором представители редакции заявили, что опасаются за безопасность всех сотрудников издания из-за реакции представителей Чечни на публикацию о преследовании гомосексуалов в республике.
«Мы также получали обращение от главного редактора "Новой газеты", я, в частности, получал письмо, где также излагается эта ситуация», — сказал Песков.
Он отметил, что в том случае, если кто-либо считает материал клеветой, то должен следовать «предусмотренными законом методами оспаривания и призвания к ответственности авторов». Кремль, по словам пресс-секретаря, категорически против иных методов.
«Тем более, разумеется, против каких-либо действий, которые могли бы составить угрозу для безопасности и жизни журналистов», — добавил Песков.
Представитель Кремля также отметил, что на данный момент достоверно неизвестно о преследовании представителей сексуальных меньшинств в Чечне.
Ранее после публикации «Новой газеты» в центральной мечети Грозного состоялось собрание, на котором советник главы республики Адам Шахидов публично обвинил редакцию издания в клевете.
Тогда же была принята резолюция, в которой указано, что «возмездие настигнет истинных подстрекателей, где бы и кем бы они ни были, без срока давности».
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