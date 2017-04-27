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Песков опроверг подготовку встречи Путина и Трампа в мае
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг появившуюся ранее в ряде СМИ информацию о том, что Москва и Вашингтон ведут подготовку к встрече в мае Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.
Отвечая на вопрос о том, ведется ли работа по подготовке встречи, Песков ответил: «Пока ничего нет», передает ТАСС.
Напеним, в начале апреля Дмитрий Песков не стал обсуждать подготовку встречи Путина и главы США Дональда Трампа. Тогда он также пояснил, что работа в данном направлении не ведется. Перед этим появлялись сообщения, что встреча глав двух государств может пройти до саммита стран «большой двадцатки», запланированного в Гамбурге на 7–8 июля.
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