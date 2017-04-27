Песков опроверг подготовку встречи Путина и Трампа в мае

Отвечая на вопрос о том, ведется ли работа по подготовке встречи, Песков ответил: «Пока ничего нет», передает ТАСС.

Напеним, в начале апреля Дмитрий Песков не стал обсуждать подготовку встречи Путина и главы США Дональда Трампа. Тогда он также пояснил, что работа в данном направлении не ведется. Перед этим появлялись сообщения, что встреча глав двух государств может пройти до саммита стран «большой двадцатки», запланированного в Гамбурге на 7–8 июля.