Экс-советник Трампа ответил на заявления о «связях с Россией»

Экс-советник по международным отношениям предвыборного штаба избирательной кампании Дональда Трампа Картер Пейдж прокомментировал сообщения о якобы связях с российскими спецслужбами.

«Это и правда новость, я был в восторге, прочитав её. «Россия пыталась использовать советников Трампа для внедрения в предвыборную кампанию». Вспомните заголовки последних месяцев: «Кампания Трампа в сговоре», там происходило что-то гнусное. А теперь произносят слово «пыталась», — заявил Пейдж в эфире CNN.

При этом бывший советник отметил, что за последнее время СМИ не раз пытались распространять ложные сообщения.

«Ничего из того, о чём я разговаривал с кем-то из российских чиновников, не выходит за рамки публичной, несущественной информации», — подчеркнул Пейдж.

Ранее CNN сообщил, что ФБР подозревает сотрудников российских спецслужб, которые якобы пытались внедриться в президентскую кампанию Дональда Трампа через его советников, среди которых Картер Пейдж.

В конце марта Картер Пейдж уже опровергал сообщения о сотрудничестве с российскими официальными лицами во время президентских выборов в 2016 году.