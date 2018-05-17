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В Кремле отреагировали на призыв взорвать Крымский мост
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В Кремле отреагировали на призыв взорвать Крымский мост 

ТАСС 1 час назад
Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Кремль считает, что правоохранительным органам США имеет смысл обратить внимание на статью в американской газете с призывом взорвать Крымский мост. Такое мнение высказал журналистам и.о. пресс-секретаря президента России Дмитрий Песков.
"Это [статью с призывом взорвать мост] можно расценивать только как безумие, наверное, это уродливое проявление некачественной журналистики, граничащее с призывами, на которые есть смысл обратить внимание правоохранительных органов, в том числе и Соединенных Штатов Америки", — отметил он, комментируя соответствующую публикацию.
Президент РФ Владимир Путин 15 мая открыл автодорожную часть Крымского моста. Строительство железнодорожной части транспортного перехода продолжается, открытие планируется в 2019 году. Крымский мост соединил Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край), а необходимость в его строительстве возникла после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Мост обеспечит бесперебойное транспортное сообщение полуострова с другими регионами России.
Американское издание Washington Examiner в тот же день опубликовало статью с призывами взорвать Крымский мост. Ее автор, в частности, написал, что "Украина теперь должна уничтожить элементы моста", что у нее "есть средства для нанесения авиаударов".
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Комментарии20  Ещё 7 источников 
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