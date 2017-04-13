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Путин предупреждал о новых провокациях с химоружием в Сирии
Президент России Владимир Путин 11 апреля предупреждал, что в Сирии готовятся новые провокации с химоружием. Слова президента приводило агенство ТАСС.
По данным агентства, такое заявление президент сделал на пресс-конференции после переговоров с главой Италии Серджо Маттареллой. «У нас есть информация от различных источников, что подобные провокации - а я по-другому их назвать не могу, - готовятся и в других регионах Сирии, в том числе южных пригородах Дамаска», - рассказал Путин.
В среду, 12 апреля, международная коалиция нанесла удар по складу ИГ (организация запрещена в РФ) с химоружием в Дейр-Эз-Зоре. Удар, по данным военных, был нанесен около 17.30-17.50 по местному времени (совпадает с московским). В результате удара погибли несколько сотен человек, в том числе мирные жители.
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