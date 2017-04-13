Путин предупреждал о новых провокациях с химоружием в Сирии

Президент России Владимир Путин 11 апреля предупреждал, что в Сирии готовятся новые провокации с химоружием. Слова президента приводило агенство ТАСС

По данным агентства, такое заявление президент сделал на пресс-конференции после переговоров с главой Италии Серджо Маттареллой. «У нас есть информация от различных источников, что подобные провокации - а я по-другому их назвать не могу, - готовятся и в других регионах Сирии, в том числе южных пригородах Дамаска», - рассказал Путин.