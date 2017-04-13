«Это не приговор»: Песков прокомментировал задержание Маркелова

«Это не приговор», — сказал Песков.

Он отметил, что отставка Маркелова не связана с делом о коррупции. По его словам, причиной этому скорее всего стал «длительный срок нахождения его во главе субъекта».

На прошлой неделе в четверг, 6 апреля, президент России Владимир Путин освободил от должности Леонида Маркелова, который возглавлял Марий Эл 16 лет с 2001 года. Возглавить регион до предстоящих сентябрьских выборов глава государства предложил Александру Евстифееву

Также сообщалось, что Маркелов подозревается по делу о получении взятки. Среди фигурантов дела предприниматель Николай Криваш и глава марийского телеканала "12 регион" Наталия Кожанова.