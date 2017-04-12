Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Тиллерсон: по нашему мнению, режим Асада подходит к концу
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что позиция США заключается в том, что режим Башара Асада в Сирии подходит к концу.
«Наша позиция в том, что режим Асада приходит к концу», — заявил Тиллерсон.
Он отметил, что Россия «может помочь понять эту реальность».
Ранее сообщалось, что переговоры Лаврова и Тиллерсона продлились пять часов. Встреча Путина, Лаврова и Тиллерсона продлилась почти два часа.
Оставить комментарий