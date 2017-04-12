Тиллерсон: по нашему мнению, режим Асада подходит к концу

«Наша позиция в том, что режим Асада приходит к концу», — заявил Тиллерсон.

Он отметил, что Россия «может помочь понять эту реальность».

Ранее сообщалось, что переговоры Лаврова и Тиллерсона продлились пять часов. Встреча Путина, Лаврова и Тиллерсона продлилась почти два часа.