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В Сирии погибли двое российских военнослужащих
В Сирии в результате атаки боевиков пострадали трое военнослужащих российской армии, двое из них погибли, один госпитализирован, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.
«В результате взрыва мины два российских военнослужащих погибли. За жизнь раненого российского военнослужащего продолжают бороться военные медики», - отмечается в сообщении ведомства.
Все они служили на контрактной основе и находились в одном из подразделений сирийских войск, когда подверглись миномётному обстрелу боевиков.
«Командованием российские военнослужащие представлены к государственным наградам», - указано в сообщении.
Ранее сообщалось о гибели еще одного российского военнослужащего Игоря Завидного. Его знакомая Ирина Зубова сообщила об этом в своем Facebook.
«Мои соболезнования родным и близким. 9 апреля при исполнении боевого задания в Сирии погиб сын моей прекрасной подруги Завидный Игорь Юрьевич, родился 3 июля 1982 г. в городе Новотроицке Оренбургской области. Завтра гроб с сыном привезут матери в город для похорон. Царство небесное герою», - написала Зубова.
Брат-близнец погибшего Евгений Завидный рассказал РБК, что вместе с Игорем погиб еще один военный, имя которого он не уточнил.
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