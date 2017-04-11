В Сирии погибли двое российских военнослужащих

«В результате взрыва мины два российских военнослужащих погибли. За жизнь раненого российского военнослужащего продолжают бороться военные медики», - отмечается в сообщении ведомства.

Все они служили на контрактной основе и находились в одном из подразделений сирийских войск, когда подверглись миномётному обстрелу боевиков.

«Командованием российские военнослужащие представлены к государственным наградам», - указано в сообщении.

Ранее сообщалось о гибели еще одного российского военнослужащего Игоря Завидного. Его знакомая Ирина Зубова сообщила об этом в своем Facebook

«Мои соболезнования родным и близким. 9 апреля при исполнении боевого задания в Сирии погиб сын моей прекрасной подруги Завидный Игорь Юрьевич, родился 3 июля 1982 г. в городе Новотроицке Оренбургской области. Завтра гроб с сыном привезут матери в город для похорон. Царство небесное герою», - написала Зубова.