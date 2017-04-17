Лавров ответил на заявления помощника Трампа о России

Москва будет ориентироваться на заявления президента США Дональда Трампа о его желании наладить отношения с Россией, Москва к этому готова, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Будем ориентироваться на то, что в очередной раз подтвердил президент Дональд Трамп, а не на слова его помощника, а президент подтвердил то, что он хочет наладить отношения с Российской Федерацией. И мы к этому тоже готовы", — сказал он.