Times: Джонсон потребует от коллег по G7 ужесточить санкции против РФ

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон потребует на встрече глав внешнеполитических ведомств Группы семи, начинающей в понедельник работу в итальянской Лукке, еще больше ужесточить санкции против России в ответ на последние события Сирии, если только Москва не перестанет поддерживать Дамаск. Об этом пишет газета The Times.

"Великобритания добивается от западных стран введения новых санкций против России в случае, если она не порвет связи с президентом (Сирии Башаром) Асадом по мере того, как сирийский конфликт набирает обороты", - пишет издание, не уточняя свой источник информации. "Документ по поводу санкций подготовлен к встрече министров иностранных дел G7 в Лукке", - сообщила газета. По ее данным, Джонсон "полагает, что химическая атака и быстрое использование силы президентом (США Дональдом) Трампом, который выпустил 59 крылатых ракет по сирийской авиабазе, представляет из себя новую возможность уменьшить страдания страны после шести лет гражданской войны".

7 апреля Вооруженные силы США по приказу Трампа запустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс - удар был ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб. Руководство США считает, что с этого аэродрома была начата предполагаемая химатака. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация 4 апреля разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо.

"Джонсон хочет, чтобы Группа семи приняла совместную декларацию о том, что Россия должна прекратить поддерживать режим Асада и вывести свои войска из Сирии", - пишет издание. "Если президент (РФ Владимир) Путин откажется, против России будут введены новые санкции, в дополнение к тем, которые действуют в ответ на вмешательство в дела Украины. Их целью будет сделать жизнь очень сложной для правительственных чиновников", - пишет The Times.

США и Евросоюз в 2014 году ввели санкции против РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Эти рестрикции включают запрет на въезд в страны ЕС и США для ряда должностных лиц из РФ, заморожены их активы. Введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. Санкции неоднократно расширялись и продлевались.

8 апреля Лондон заявил о том, что Джонсон принял решение не посещать Москву 10 апреля, как то было запланировано ранее. Отмену своей поездки, которая должна была стать первым посещением России главой британского МИД за последние пять лет, он объяснил последними событиями в охваченной гражданской войной Сирии.