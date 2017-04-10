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В Рязани умер глава заксобрания Калужской области Виктор Гриб
В Рязани умер глава Законодательного Собрания Калужской области Виктор Гриб. Об этом сообщается на сайте заксобрания.
«Законодательное собрание Калужской области с прискорбием извещает о внезапной и безвременной кончине на 57-м году жизни председателя областного парламента Гриба Виктора Николаевича», — говорится в сообщении.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя заксобрания, Гриб умер накануне, 9 апреля, в Рязанской области, где проводил отпуск.
По предварительным данным, он умер от сердечного приступа.