В Рязани умер глава заксобрания Калужской области Виктор Гриб

В Рязани умер глава Законодательного Собрания Калужской области Виктор Гриб. Об этом сообщается на сайте заксобрания.

«Законодательное собрание Калужской области с прискорбием извещает о внезапной и безвременной кончине на 57-м году жизни председателя областного парламента Гриба Виктора Николаевича», — говорится в сообщении.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя заксобрания, Гриб умер накануне, 9 апреля, в Рязанской области, где проводил отпуск.

По предварительным данным, он умер от сердечного приступа.