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Захарова прокомментировала отмену визита Джонсона в Москву
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что стабильность и последовательность давно перестали быть отличительной чертой внешней политики Запада. Таким образом она прокомментировала отмену визита министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона в Москву, передает ТАСС.
«Эта «отмена визита» последовала сразу после его «переноса». Причины британской стороной назвались разные. Такое впечатление, что наши западные коллеги живут в какой-то собственной реальности, в которой они сначала пытаются единолично строить коллективные планы, потом их также единолично изменять, придумывая абсурдные поводы», — заявила Захарова.
Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон объявил, что отменяет визит в Москву в связи с ситуацией в Сирии.
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