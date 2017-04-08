Захарова прокомментировала отмену визита Джонсона в Москву

«Эта «отмена визита» последовала сразу после его «переноса». Причины британской стороной назвались разные. Такое впечатление, что наши западные коллеги живут в какой-то собственной реальности, в которой они сначала пытаются единолично строить коллективные планы, потом их также единолично изменять, придумывая абсурдные поводы», — заявила Захарова.

Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон объявил, что отменяет визит в Москву в связи с ситуацией в Сирии.