Президент США Дональд Трамп назвал президента Сирии Башара Асада "животным", по его мнению, если бы Россия не поддержала нынешние сирийские власти, то проблем бы в стране не было.

"Если бы Россия не пошла и не поддержала это животное, проблемы бы не было", — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox Business, отвечая на вопрос об Асаде.

При этом он назвал необходимым удар США по военной базе сирийских правительственных сил, осуществленный на прошлой неделе, и заявил, что это должна была сделать еще предыдущая администрация Барака Обамы.

Вашингтон и его союзники по коалиции обвинили армию Сирии в применении химического оружия в провинции Идлиб 4 апреля. США, не продемонстрировав никаких доказательств этого и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем возложить вину на власти Сирии, нанесли удар по сирийской военной базе в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

Отмечалось, что целью ракетного удара США был аэродром Шайрат, с которого, как считает американское правительство, были совершены химатаки в провинции Идлиб. При этом ранее глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что "декламирование мантр" о необходимости ухода Асада не приближает к политическому разрешению сирийского конфликта. Для поиска его мирного разрешения были запущены женевский процесс и астанинский процесс, который является подкрепляющим, составным элементом женевского. Песков подчеркнул, что поиск решения должен вестись именно в рамках этих процессов, альтернативы которым нет. Россия также неоднократно подчеркивала, что для установления виновных в случившемся в Идлибе, необходимо провести тщательное расследование.