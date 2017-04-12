Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Трамп назвал Асада "животным", которого поддержала Россия
Президент США Дональд Трамп назвал президента Сирии Башара Асада "животным", по его мнению, если бы Россия не поддержала нынешние сирийские власти, то проблем бы в стране не было.
"Если бы Россия не пошла и не поддержала это животное, проблемы бы не было", — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox Business, отвечая на вопрос об Асаде.
При этом он назвал необходимым удар США по военной базе сирийских правительственных сил, осуществленный на прошлой неделе, и заявил, что это должна была сделать еще предыдущая администрация Барака Обамы.
Вашингтон и его союзники по коалиции обвинили армию Сирии в применении химического оружия в провинции Идлиб 4 апреля. США, не продемонстрировав никаких доказательств этого и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем возложить вину на власти Сирии, нанесли удар по сирийской военной базе в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.
Отмечалось, что целью ракетного удара США был аэродром Шайрат, с которого, как считает американское правительство, были совершены химатаки в провинции Идлиб. При этом ранее глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что "декламирование мантр" о необходимости ухода Асада не приближает к политическому разрешению сирийского конфликта. Для поиска его мирного разрешения были запущены женевский процесс и астанинский процесс, который является подкрепляющим, составным элементом женевского. Песков подчеркнул, что поиск решения должен вестись именно в рамках этих процессов, альтернативы которым нет. Россия также неоднократно подчеркивала, что для установления виновных в случившемся в Идлибе, необходимо провести тщательное расследование.
Оставить комментарий