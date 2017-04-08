Кадыров обрушился с критикой на США из-за удара по Сирии

Глава Чечни Рамзан Кадыров резко осудил ракетный удар США по авиабазе в Сирии, отметив, что своими действиями американские власти открыли дорогу террористам.

"Ракеты с их военных кораблей пролили кровь мирных граждан и сделали для ИГ щедрый подарок — истощённая армия (президента Сирии Башара) Асада потеряла до десяти самолётов. Террористам открыта дорога. США никогда не приносили мир и свободу народам. По их вине погибли миллионы вьетнамцев, афганцев, иракцев, ливийцев. Это они бомбили Хиросиму и Нагасаки. Но мир не смеет подать против США голоса. Все молчат или ограничиваются словами о "сожалении", — написал Кадыров в своем Instagram.

Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Апр 7 2017 в 5:13 PDT

Ракетный удар США по Сирии Кадыров назвал угрозой и несоблюдением международного права. Он подчеркнул, что вина сирийских властей в инциденте с химической атакой, которая стала поводом для удара, не доказана.

"Но, где доказательства, что это оружие применено по приказу Асада? Зачем Асаду химическая атака, если он ею не воспользовался в самые критические для себя времена? Что выигрывает Асад от химической атаки? Он знает, что весь мир осудит подобный шаг, знает, что могут быть жёсткие меры", — отметил чеченский лидер.

По его мнению, действия американских властей в Сирии и гибель мирных жителей не волнуют ни Европарламент , ни ПАСЕ, которые при этом реагируют на "каждый чих в России". Также глава Чечни отметил роль России в сирийском урегулировании. По его словам, РФ "в одиночку удалось сделать то, что не смогли все страны коалиции": ослаблена группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), начат переговорный процесс, освобождаются города, оказывается помощь населению.

Заявление представителя МИД РФ в связи с ракетными ударами США по базе Сирии В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии "Шайрат" в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии "Шайрат" в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России , двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

Минобороны России также сообщило, что при ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция. Корреспондент РИА Новости передал с места событий, что часть авиатехники, включая пять истребителей, уцелела, взлетно-посадочная полоса серьезно не пострадала, восемь ангаров разрушены вместе с техникой.

Военные США атаковали авиабазу Сирии. Кадры нанесения ракетного удара