Главы Генштабов России и США обсудили ситуацию в Сирии

«Генерал Данфорд поговорил с генералом Герасимовым после удара, разговор был профессионален и сосредоточен на ситуации в Сирии», — цитирует представителя администрации США РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Минобороны России с 8 апреля приостанавливает работу «горячей линии» связи с Пентагоном . При этом военное ведомство США выразило надежду на возможность поддержания контакта.

В ночь на 7 апреля США выпустили более 50 ракет «Томагавк» по правительственной базе в сирийском Хомсе.