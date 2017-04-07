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Главы Генштабов России и США обсудили ситуацию в Сирии
Начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов и глава Объединённого комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Сирии после удара, нанесённого Вашингтоном по базе в сирийском Хомсе.
«Генерал Данфорд поговорил с генералом Герасимовым после удара, разговор был профессионален и сосредоточен на ситуации в Сирии», — цитирует представителя администрации США РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Минобороны России с 8 апреля приостанавливает работу «горячей линии» связи с Пентагоном. При этом военное ведомство США выразило надежду на возможность поддержания контакта.
В ночь на 7 апреля США выпустили более 50 ракет «Томагавк» по правительственной базе в сирийском Хомсе.
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