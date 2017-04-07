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Минобороны РФ прекращает работу горячей линии связи с Пентагоном по Сирии

Минобороны РФ прекращает работу горячей линии связи с Пентагоном
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Минобороны РФ отправило по военно-дипломатическим каналам в Пентагон ноту о прекращении работы каналов "горячей линии" связи, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"По военно-дипломатическим каналам в Пентагон направлена нота Минобороны России о прекращении работы действовавших в рамках Меморандума каналов "горячей линии" связи", — сказал он.
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Игорь Конашенков
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