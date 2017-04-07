Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Минобороны РФ прекращает работу горячей линии связи с Пентагоном по Сирии
Фото: пресс-служба Минобороны РФ
Минобороны РФ отправило по военно-дипломатическим каналам в Пентагон ноту о прекращении работы каналов "горячей линии" связи, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"По военно-дипломатическим каналам в Пентагон направлена нота Минобороны России о прекращении работы действовавших в рамках Меморандума каналов "горячей линии" связи", — сказал он.
Оставить комментарий