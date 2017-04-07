Медведев обнаружил Россию и США на грани боевых действий

Ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат был нанесен в нарушение международного права и поставил Россию и США «на грань боевых столкновений». Такое мнение в пятницу, 7 апреля, на своей странице в Facebook высказал премьер-министр России Дмитрий Медведев

«Вместо растиражированного тезиса о совместной борьбе с главным врагом — ИГИЛ (группировка запрещена в РФ — прим. «Ленты.ру») администрация Трампа доказала, что будет яростно вести борьбу с законным правительством Сирии», — написал он.

Председатель правительства также указал, что действия Вашингтона были совершены без одобрения ООН . Кроме того, о подобной операции, не связанной с нападением на США, необходимо было предварительно уведомить Конгресс, указал Медведев.

Ранее президент России Владимир Путин назвал произошедшее агрессией в отношении суверенного государства под надуманным предлогом. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что ракетная атака американцев была де-факто совершена в интересах террористов.

В ночь на 7 апреля по приказу президента США Дональда Трампа крылатыми ракетами был разбомблен аэродром Шайрат, использовавшийся правительственными силами Сирии. До этого Вашингтон обвинил Дамаск в применении отравляющих веществ в ходе воздушной атаки в провинции Идлиб 4 апреля.