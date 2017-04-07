Матвиенко указала на последствия ракетного удара США по авиабазе Шайрат

Последние действия США в Сирии идут вразрез с интересами борьбы против международного терроризма. Такую точку зрения высказала председатель Совфеда Валентина Матвинко, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 7 апреля.

«Вместо того, чтобы вести дело к объединению усилий по борьбе с терроризмом, Вашингтон нанес удар по сирийский армии, которая не только находится на острие этой борьбы, но и добивается в ней серьезных успехов», — отметила сенатор, комментируя ракетный удар США по сирийскому аэродрому Шайрат, нанесенный в ночь на 7 апреля по приказу американского президента Дональда Трампа

Произошедшее, по ее мнению, повлияет на российско-американские отношения. «А принимая во внимание их ключевую важность для глобальной безопасности, ракетный обстрел стал шагом, который создал новые проблемы на пути к укреплению мира и сотрудничества», — подчеркнула Матвиенко.

Она также добавила, что полностью поддерживает инициативу Совфеда и Госдумы о созыве чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН по этому вопросу. «Совет Федерации, со своей стороны, сделает все, чтобы донести позицию России до парламентов других государств», — резюмировала она.

Ранее в пятницу МИД России распространил заявление о приостановке действия меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии, заключенного в октябре 2015 года с США. В Кремле констатировали, что документ утратил свой смысл после ракетного авиаудара Вашингтона.