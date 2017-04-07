Путин назвал удары США по Сирии агрессией

Президент России Владимир Путин считает удары США по Сирии агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права под надуманным предлогом. Об этом, как передает РИА Новости, заявил журналистам пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков

По его словам, «сирийская армия не располагает запасами химического оружия». «Факт уничтожения всех запасов химического оружия у вооруженных сил Сирии был отфиксирован и подтвержден ОЗХО — специализированным подразделением ООН », — напомнил он.

«При этом, по мнению Путина, полное игнорирование фактов использования химического оружия террористами лишь существенно усугубляет ситуацию», — подчеркнул Песков. Кроме того, глава государства видит в ударах по Сирии со стороны США попытку отвлечь внимание мирового сообщества от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке.

Президент России полагает, что этот шаг Вашингтона наносит существенный урон российско-американским отношениям, и без того находящихся в плачевном состоянии. «А главное, как считает Путин, этот шаг не приближает нас к конечной цели в борьбе с международным терроризмом, а наоборот создает серьезное препятствие для создания международной коалиции по борьбе с ним и эффективному противодействию этому всемирному злу, что, кстати говоря, президент США Дональд Трамп провозгласил как одну из главных задач еще во время своей предвыборной кампании», — подчеркнул Песков.

В ночь на пятницу, 7 апреля, по приказу президента США Дональда Трампа был нанес удар крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат, используемому правительственными силами Сирии. По неподтвержденным данным, погибли четверо сирийских военнослужащих.

До этого Вашингтон обвинил Дамаск в применении отравляющих веществ в ходе воздушной атаки в провинции Идлиб 4 апреля, в результате которой погибли десятки человек. Сирийские власти отвергают эти обвинения.