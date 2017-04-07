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Россия потребует срочного созыва Совбеза ООН
Фото: public domain
Россия потребует срочно созвать Совет Безопасности ООН в связи с ночным ударом США по аэродрому Шайрат в провинции Хомс. Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров заявил, что этот удар является актом агрессии против государства-члена ООН. Об этом сообщает РИА Новости.
«Россия прежде всего потребует срочного созыва Совбеза ООН. Это можно рассматривать как акт агрессии США против государства ООН», - сказал Озеров.
По словам дипломата одной из стран-членов Совбеза, Боливия, которая является непостоянным членом Совета Безопасности ООН, также просила о созыве Совбеза из-за атаки авиабазы, сообщает ТАСС.
«Боливия созвала встречу Совета Безопасности, время ее проведения пока не установлено», - заявил собеседник агентства.
В ночь на пятницу, 7 апреля, военные силы США нанесли удар по аэродрому в западной Сирии. Сообщалось, что было выпущено 59 ракет «Томагавк».
Ракетный удар был ответом американской стороны на предполагаемое применение химического оружия в сирийской провинции Идлиб во вторник, 4 апреля.
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