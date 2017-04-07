Россия потребует срочного созыва Совбеза ООН

«Россия прежде всего потребует срочного созыва Совбеза ООН. Это можно рассматривать как акт агрессии США против государства ООН», - сказал Озеров.

По словам дипломата одной из стран-членов Совбеза, Боливия, которая является непостоянным членом Совета Безопасности ООН, также просила о созыве Совбеза из-за атаки авиабазы, сообщает ТАСС

«Боливия созвала встречу Совета Безопасности, время ее проведения пока не установлено», - заявил собеседник агентства.

В ночь на пятницу, 7 апреля, военные силы США нанесли удар по аэродрому в западной Сирии. Сообщалось, что было выпущено 59 ракет «Томагавк».

Ракетный удар был ответом американской стороны на предполагаемое применение химического оружия в сирийской провинции Идлиб во вторник, 4 апреля.