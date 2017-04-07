В США заявили, что старались избежать жертв среди российских военных в САР

США приняли меры предосторожности, чтобы минимизировать риски для российских и сирийских военных на базе, которая подверглась американскому ракетному удару, заявляет Пентагон

"Американские военные приняли меры предосторожности для минимизации риска для российских и сирийских военных, находившихся на базе", — говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.

Трамп подтвердил, что отдал приказ атаковать сирийский аэродром в ночь на пятницу произвели ракетный удар по правительственной базе в Сирии крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Отмечалось, что целью ракетного удара США был аэродром Шайрат в Сирии.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.