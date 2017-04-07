США предупредили Россию о нанесении удара в Сирии, заявили в Пентагоне

США предупредили российских военных перед нанесением удара по базе сирийских ВВС, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Пентагона

В химатаке в Сирии использовался нервно-паралитический газ, полагают в США "Да", — ответил представитель ведомства на вопрос, было ли соответствующее предупреждение.

Также он утвердительно ответил на вопрос, было ли сделано такое предупреждение по установленным каналам связи, которые используются между военными двух стран в Сирии для предотвращения конфликтов между собой.

Представитель Пентагона отказался сообщить другие подробности контакта с российскими военными.

Ранее телеканал NBC News сообщил, что США произвели ракетный удар по правительственной базе в Сирии. Сообщается, что удар был нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным агентства Франс Пресс, всего было выпущено порядка 70 ракет. Отмечалось, что целью ракетного удара США был аэродром Шайрат в Сирии.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что отдал приказ нанести удар по аэродрому сирийских ВВС, откуда, по его словам, несколько дней назад якобы была совершена атака с применением химического оружия против мирных жителей.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.

Как заявил в четверг министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем , сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов.

Как ранее сообщили в постпредстве РФ при ООН, Россия представила в Совет Безопасности ООН проект резолюции по расследованию сообщений о химической атаке в сирийском Идлибе, начались консультации.

Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химарсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.