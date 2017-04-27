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Трамп и Путин могут встретиться в конце мая
Дональд Трамп и Владимир Путин могут встретиться в конце мая в одной из европейских столиц, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на информированные источники в госструктурах России и США. Переговоры о проведении такой встречи ведутся в настоящее время.
Трампа ожидают 25-27 мая на саммите НАТО в Брюсселе и саммите G7 в Таормине. После этого он может отправиться в одну из третьих стран, куда прибудет и Путин.
Данный план начал детально прорабатываться после визита госсекретаря Рекса Тиллерсона в Москву 12 апреля. По словам одного из источника издания в российских госструктурах, контакты между Вашингтоном и Москвой по согласованию места и даты встречи двух лидеров «ни разу не прерывались».
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