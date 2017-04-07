Россия повысит эффективность сирийской системы ПВО

Минобороны РФ заявили, что Россия поможет укрепить сирийскую систему противовоздушной обороны (ПВО) после удара США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Игоря Конашенкова.

По его словам, в ближайшее время Россия реализует «комплекс мероприятий по укреплению и повышению эффективности» сирийской ПВО, который позволит «прикрыть наиболее чувствительные объекты инфраструктуры».