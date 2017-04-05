В Киеве возмутились неявкой Аксенова и Поклонской на допрос

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) в связи с неявкой на допрос главы Республики Крым (РК) Сергея Аксенова и депутата Госдумы Натальи Поклонской намерена уведомить их о новых подозрениях. Надзорное ведомство также обратилось в суд с ходатайством о разрешении на проведение в их отношении досудебного расследования. Об этом в среду, 5 апреля, сообщает пресс-служба ГПУ.

Досудебное расследование будет осуществляться также в отношении председателя Госсовета РК Владимира Константинова , депутата Заксобрания и бывшего народного мэра Севастополя Алексея Чалого , а также в отношении ряда других официальных лиц. «Указанные лица в течение февраля-марта 2014 года, находясь на территории Автономной Республики Крым, создали преступную организацию с целью насильственного свержения конституционного строя и изменению границ территории Украины», — говорится в сообщении.

В конце марта так называемая прокуратура Автономной Республики Крым (АРК), которая находится в Киеве и входит в структуру ГПУ, направила в суд обвинительные акты в отношении 17 бывших депутатов Верховного совета АРК по обвинению в госизмене.

Украинская прокуратура вызвала в июне 2016-го на допрос Аксенова и Поклонскую, которая тогда занимала должность прокурора Крыма.

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма принял декларацию о независимости региона. Документ позволил юридически оформить воссоединение полуострова с Россией, а также провести республиканский референдум, на который выносился вопрос о статусе Крыма.

Плебисцит состоялся 16 марта 2014 года, а спустя два дня был подписан договор о вхождении полуострова в состав РФ. Киев отказался признать результаты народного голосования. В Москве отмечают, что процедура полностью соответствовала нормам международного права и напоминают о том, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт.