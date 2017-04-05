Мэр Керчи ушел в отставку

Городской совет Керчи досрочно прекратил полномочия мэра города Владимира Подлипенцева. Об этом сообщается на официальном сайте горсовета.

«Принято решение о досрочном прекращении полномочий главы администрации, расторжении контракта с Владимиром Подлипенцевым и объявлении конкурса на замещение вакантной должности», - сказано в заявлении депутатов.

Решение об отставке Подлипенцева было принято на внеочередной сессии горсовета.

На мероприятии также присутствовал зампред Совета министров Крыма Игорь Михайличенко . Он поблагодарил Подлипенцева за проделанную работу.