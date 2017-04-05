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Мэр Керчи ушел в отставку
Владимир Подлипенцев
Фото: Facebook
Городской совет Керчи досрочно прекратил полномочия мэра города Владимира Подлипенцева. Об этом сообщается на официальном сайте горсовета.
«Принято решение о досрочном прекращении полномочий главы администрации, расторжении контракта с Владимиром Подлипенцевым и объявлении конкурса на замещение вакантной должности», - сказано в заявлении депутатов.
Решение об отставке Подлипенцева было принято на внеочередной сессии горсовета.
На мероприятии также присутствовал зампред Совета министров Крыма Игорь Михайличенко. Он поблагодарил Подлипенцева за проделанную работу.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Подлипенцев решил оставить пост мэра из-за проблем со здоровьем. Подлипенцев руководил городом с августа 2016 года. Обязанности мэра будет временно исполнять первый заместитель главы администрации Сергей Бороздин.
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