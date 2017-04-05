Володин выступил против проверки Медведева

Как рассказал один из участников заседания совета Госдумы, на котором обсуждалась инициатива коммунистов, Володин считает, что «поддержать поручение — значит поддержать Навального». Володин, по словам источника РБК, заявил, что не видит смысла рассматривать этот вопрос, так как «пострадавшей стороны нет, фактов взятки нет», а фильм ФБК «распространяет лживую информацию».

По мнению председателя нижней палаты, «неправильно вовлекать Думу в эту историю». Также Володин призвал фракции объединиться, «чтобы защитить премьера от нападок Навального, который поет с голоса западных спецслужб». Протокольное поручение депутатов от КПРФ о проверке расследования ФБК будет рассмотрено в Госдуме 5 апреля.

Накануне, 4 апреля, сам Медведев назвал расследование ФБК «чушью и какими-то бумажками», сделанными «по принципу компота». По мнению Медведева, у заказавших это расследование людей «есть вполне конкретные политические цели».

«Берут там всякую разную муть, чушь всякую собирают про меня, если это касается меня, про моих знакомых людей и про людей, о которых я вообще никогда не слышал. Про какие-то места, где я бывал. Про какие-то места, о которых я тоже никогда не слышал», - заверил глава правительства.

Навального он назвал «судимым персонажем», который «тащит людей на улицы», чтобы стать президентом.

В начале марта ФБК опубликовал расследование «Он вам не Димон», посвященное тайным активам, которые якобы есть у Медведева. Это расследование стало поводом для антикоррупционных акций, которые прошли 26 марта примерно в ста российских городах.