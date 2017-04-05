«Похабщина»: Песков о снимке Путина с макияжем

Ранее Минюст России внес в федеральный список экстремистских материалов изображение «человека, похожего на президента России Владимира Путина», с накрашенными губами и ресницами. В описании к запрещенному плакату говорится, что он, по замыслу авторов, должен служить намеком на «якобы нестандартную сексуальную ориентацию президента».

Пескова спросили, могут ли подобные снимки задевать Путина. «Вы знаете, как человека могут задевать, но как президент он весьма резистентен к подобной похабщине и давно научился не обращать на это внимание», - ответил представитель Кремля.

Песков напомнил об уважении «не просто к главе государства, а к главе государства, который пользуется подавляющей поддержкой» россиян. «Эти правила уважения и приличия никто не отменял», - отметил он.

Также Песков пообещал позже ответить на вопрос, не являются ли действия Минюста превышением должностных полномочий. «Давайте так: я посмотрю, что это за картинка, я проконсультируюсь с Минюстом и отвечу завтра вам на этот вопрос», - сказал он журналистам. Пресс-секретарь Путина добавил, что в российском законодательстве есть «определенный свод норм, направленных на защиту чести и достоинства гражданина и, в том числе, президента».