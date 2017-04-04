Главное сейчас
-
Бородач с фотографий из петербургского метро оказался капитаном ВДВ
-
Журналисты дозвонились до «покойного террориста из метро» Джалилова
-
Берлин отказался поддержать Россию после взрыва в метро Петербурга
-
Опубликовано видео развертывания комплекса «Зоопарк-1М»
-
В Европарламент внесли поправку, блокирующую «безвиз» для Украины
Главные события у вас в почте
Медведев ответил на публикации против него
Дмитрий Медведев назвал «чушью и какими-то бумажками» фильм Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), в котором премьер-министра обвинили в коррупции. Слова председателя правительства передает ТАСС.
«Кому это выгодно? Это выгодно тем, кто заказывает подобного рода (компрометирующие) сюжеты, материалы. Это, как правило, люди, у которых есть вполне конкретные политические цели»,- заявил Медведев.
Медведев добавил, что целью авторов фильма было «вытащить людей на улицу». Организатора акций протеста глава правительства назвал «судимым персонажем». Медведев заявил, что продолжит возглавлять кабинет министров, несмотря на обвинения в свой адрес. 26 марта во многих городах России прошли несанкционированные акции протеста, главной темой которых стала борьба в коррупцией. В Москве на митинг на Тверской улице пришли по разным данным от 8 до 30 тысяч человек. Полицией были задержаны более 1000 человек.
Оставить комментарий
Последние новости
-
Lenta.ru
-
ИА Regnum
-
ФБА "Экономика сегодня"