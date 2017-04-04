Медведев ответил на публикации против него

«Кому это выгодно? Это выгодно тем, кто заказывает подобного рода (компрометирующие) сюжеты, материалы. Это, как правило, люди, у которых есть вполне конкретные политические цели»,- заявил Медведев.

Медведев добавил, что целью авторов фильма было «вытащить людей на улицу». Организатора акций протеста глава правительства назвал «судимым персонажем». Медведев заявил, что продолжит возглавлять кабинет министров , несмотря на обвинения в свой адрес. 26 марта во многих городах России прошли несанкционированные акции протеста, главной темой которых стала борьба в коррупцией. В Москве на митинг на Тверской улице пришли по разным данным от 8 до 30 тысяч человек. Полицией были задержаны более 1000 человек.