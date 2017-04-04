Путину доложили о задержании Соловьева

«Разумеется, доложено», - сказал Песков.

Ранее во вторник глава Удмуртии Александр Соловьев был задержан и этапирован в Москву.

По словам очевидцев, он вылетел утренним рейсом 18 301 авиакомпании «Ижавиа». Соловьев был в наручниках и в сопровождении четырех человек, двое из которых были в форме, двое – в штатском.

На данный момент чиновник уже прибыл в Москву. Следственный комитет России возбудил против него уголовное дело. Соловьев обвиняется в получении взяткок в особо крупном размере.

По версии следствия, глава Удмуртии получил взятки на общую сумму 139 миллионов рублей от компаний, которые ведут строительство мостов через реки Кама и Буй в городе Камбарки. Кроме того, Соловьев обвиняется в получении взятки в виде доли участия в коммерческой организации, которая оценивается в 2,7 млн рублей.