Главное сейчас
-
Названа предварительная версия теракта в Петербурге
-
Опубликовано фото второго подозреваемого в петербургском теракте
-
Трамп прокомментировал взрыв в метро Санкт-Петербурга
-
Эксперт объяснил, как могли пронести взрывчатку в метро Петербурга
-
Свидетельница описала возможного исполнителя теракта в метро Петербурга
Главные события у вас в почте
Песков: контакты России с Белым домом по ЧП в Петербурге были по дипканалам
Фото: © РИА Новости. Виктория Виатрис
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что контакты России с Белым домом в связи со взрывом в Петербурге были по дипломатическим каналам.
"По дипломатическим каналам", — сказал журналистам Песков, комментируя информацию, что Белый дом общался с представителями Кремля.
Подробнее о взрыве в метро Санкт-Петербурга читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
Оставить комментарий