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Песков: контакты России с Белым домом по ЧП в Петербурге были по дипканалам

Песков: РФ и США связывались по поводу теракта в метро Петербурга
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что контакты России с Белым домом в связи со взрывом в Петербурге были по дипломатическим каналам.
"По дипломатическим каналам", — сказал журналистам Песков, комментируя информацию, что Белый дом общался с представителями Кремля.
Подробнее о взрыве в метро Санкт-Петербурга читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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ЧП Политика Санкт-Петербург
Дмитрий Песков
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