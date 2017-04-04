Песков: контакты России с Белым домом по ЧП в Петербурге были по дипканалам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что контакты России с Белым домом в связи со взрывом в Петербурге были по дипломатическим каналам.

"По дипломатическим каналам", — сказал журналистам Песков, комментируя информацию, что Белый дом общался с представителями Кремля.

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