Госдеп сравнил количество ядерных боезарядов у России и США

Россия и США продолжают сокращение стратегических ядерных вооружений, на вооружении российской армии 1 тыс. 765 развернутых атомных боезарядов, у американских ВС - 1 тыс. 411, следует из опубликованных пресс-службой Госдепа США справочных материалов. Согласно документу, Россия имеет 523 оперативно развернутых носителя ядерных боезарядов, в том числе межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), тяжелые бомбардировщики (ТБ) и баллистические ракеты на подводных лодках (БРПЛ). США имеет 673 аналогичных носителя. В целом же развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ у России, по данным Госдепа, 816, у США - 820, передает ТАСС.

Информация представлена на 1 марта 2017 года и отражает официальную статистику, предоставляемую Москвой и Вашингтоном друг другу.

Напомним, согласно договору СНВ-3, ядерные боезаряды должны быть сокращены до 1 тыс. 550 единиц, а число МБР, БРПЛ и ТБ - до 700 единиц.

Согласно открытым данным, на 1 сентября по количеству боеголовок на развернутых носителях Россия также была впереди - 1 тыс. 648 против 1 тыс. 538 у США. По количеству развернутых и неразвернутых носителей впереди были США - 898 против 877 у России.

В 2010 году у России насчитывалось около 2 тыс. боезарядов.

При этом в 2014 году сообщалось, что Россия догнала США по количеству носителей ядерного оружия.