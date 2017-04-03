Главное сейчас
-
Камеры засняли предполагаемого организатора взрыва в Петербурге
-
Очевидцы рассказали о бездействии полиции перед взрывом в метро
-
Опознана первая жертва взрыва в метро Петербурга
-
«Не траур же»: Макаревич не будет отменять концерт в Петербурге
-
Захарова заявила о дезинформации в американских СМИ после взрывов в Петербурге
Главные события у вас в почте
В ГД после взрыва в Петербурге не исключили ужесточения законодательства
В России могут ужесточить законодательство в связи с терактом в Санкт-Петербурге. С таким заявлением выступила депутат Государственной думы Ольга Баталина. Ее слова передает портал LIFE.
«Антитеррористическое законодательство совершенствуется постоянно, практически каждый год вносятся существенные дополнения, ужесточающие требования такого законодательства», — заявила Баталина.
Баталина добавила, что в последние годы были приняты законы, касающиеся террористических организаций и хранения информации в интернете. 3 апреля в Санкт-Петербурге в перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» прогремел взрыв. По последним данным, погибло не менее 10 человек, еще 37 человек получили ранения. Сотрудники полиции также обнаружили на станции «Площадь Восстания» неразорвавшееся взрывное устройство, замаскированное под огнетушитель. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.
Оставить комментарий