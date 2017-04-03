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Трамп прокомментировал взрыв в метро Санкт-Петербурга [date]
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В ГД после взрыва в Петербурге не исключили ужесточения законодательства

В России могут ужесточить законодательство в связи с терактом в Санкт-Петербурге. С таким заявлением выступила депутат Государственной думы Ольга Баталина. Ее слова передает портал LIFE.
«Антитеррористическое законодательство совершенствуется постоянно, практически каждый год вносятся существенные дополнения, ужесточающие требования такого законодательства», — заявила Баталина.
Баталина добавила, что в последние годы были приняты законы, касающиеся террористических организаций и хранения информации в интернете. 3 апреля в Санкт-Петербурге в перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» прогремел взрыв. По последним данным, погибло не менее 10 человек, еще 37 человек получили ранения. Сотрудники полиции также обнаружили на станции «Площадь Восстания» неразорвавшееся взрывное устройство, замаскированное под огнетушитель. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.
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