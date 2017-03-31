WSJ: ЕС прекращает сопротивляться строительству "Северного потока - 2"

Европейский союз оставляет попытки препятствовать завершению строительства газопровода "Северный поток - 2", несмотря на давление группы стран во главе с Польшей. Такая оценка приводится в статье американской газеты The Wall Street Journal (WSJ).

"ЕС отказывается от попыток покончить с проектом строительства российского трубопровода и вместо этого предлагает договориться с Москвой о том, как снять обеспокоенность в сфере безопасности некоторых входящих в союз стран, - отмечает издание. - Находясь под давлением со стороны властей примерно десятка государств во главе с Польшей, ЕС пытался заблокировать проект "Северный поток - 2", предполагающий создание второго газопровода из России в Германию и позволяющий двукратно увеличить возможности энергетической госкомпании "Газпром" осуществлять экспорт через Балтийское море".

Издание также подчеркивает, что для ЕС в данном случае "на кону зависимость от российских энергоносителей", при этом проект позволяет РФ уменьшить зависимость от "охваченной насилием и нестабильностью" Украины в том, что касается транзита газа.

Газета указывает, что опубликованное ранее в СМИ письмо Еврокомиссии министрам энергетики Швеции и Дании означает "завершение давнего спора о том, могут ли опасения политического характера в ЕС быть переведены в плоскость подачи судебного иска против строительства "Северного потока - 2".

"Нам не нравится "Северный поток - 2" в политическом отношении, - приводит издание слова представителя Еврокомиссии Анны-Кайсы Итконен. - Но у комиссии нет юридических оснований для противодействия "Северному потоку - 2", так как правила ЕС не распространяются на морскую часть газопровода".

Как отмечает газета, Еврокомиссия теперь будет стремиться получить от стран ЕС согласие на "то, чтобы выступить посредником при заключении сделки с Россией, которая определит правовой режим для "Северного потока - 2" и приведет его в соответствие с приоритетами Брюсселя". По словам источника издания, время начала консультаций на этот счет еще не согласовано.

В статье приводятся слова постоянного представителя РФ при ЕС Владимира Чижова, который отметил, что в заявлении Еврокомиссии на эту тему "не было особых откровений". Он отказался уточнить, намерена ли Москва заключить двустороннее соглашение по газопроводу с ЕС. "Северный поток - 2"

Ввод "Северного потока - 2" намечен на конец 2019 года. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд куб. м в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит.

Капитальные затраты оцениваются в €8 млрд, а общая стоимость проекта с учетом привлечения проектного финансирования - в €9,9 млрд.

Для планирования, строительства и эксплуатации газопровода была создана швейцарская Nord Stream 2 AG, которая сейчас полностью принадлежит "Газпрому". Предполагалось, что иностранные партнеры "Газпрома" выкупят доли в предприятии. Соответствующую заявку компании направили германскому и польскому антимонопольным регуляторам. Но польский регулятор высказал возражения относительно создания совместного предприятия для реализации "Северного потока - 2", и соответствующая заявка была отозвана.

По словам зампредседателя правления "Газпрома" Александра Медведева, партнеры продолжают переговоры по выбору модели финансирования "Северного потока - 2".