Росздравнадзор хочет проводить контрольные закупки

Росздравнадзор хочет получить полномочия для проведения «рейдовых проверок» аптек и медицинских учреждений, а также контрольных закупок. Об этом говорится в докладе Росздравнадзора, с которым ознакомились «Известия». Представители аптечного бизнеса поддержали инициативу, а в Лиге защиты прав пациентов заявили, что этих мер недостаточно для решения вопроса с фальсифицированными лекарствами.

В докладе Росздравнадзора об осуществлении государственного контроля в сфере охраны здоровья граждан и об эффективности такого контроля в 2016 году сказано, что наделение ведомства новыми полномочиями позволит оперативно выявлять недоброкачественные, незарегистрированные и фальсифицированные лекарственные средства, нарушения в розничной торговле, а также устанавливать нарушения медицинскими организациями правил предоставления платных медицинских услуг.

«Главным преимуществом «рейдовых проверок» для государства является предупреждение осуществления юридическими лицами правонарушений и определение причин, предопределяющих их», — отмечено в докладе.

В Росздравназдоре уточнили, что направили предложения в Минздрав.

— Сейчас документ находится на рассмотрении в министерстве. Мы ожидаем итоговый вариант правки, — рассказали в Росздравнадзоре.

В Минздраве подтвердил, что доклад Росздравнадзора к ним поступил. От подробных комментариев в ведомстве воздержались.

В Росздравнадзоре рассказали, что пока могут проводить только плановые и внеплановые проверки. Расписание первых доступно аптекам и медучреждениям на сайте Росздравнадзора. А внеплановые можно отследить на сайте Генеральной прокуратуры.

— Мы не можем провести внеплановую проверку, не получив разрешение от Генпрокуратуры. Вначале мы направляем им уведомление, — пояснили представители Росздравнадзора.

В ведомстве не смогли уточнить, как именно могут проводиться «контрольные закупки» медуслуг. Сейчас право проводить их есть у страховых компаний. Генеральный директор медицинской страховой компании «РЕСО-Мед» Юрий Демин уточнил, что проверяющие не испытывают услуги на себе, а лишь контролируют результат лечения в выборочных случаях.

— В основном мы анализируем счета. Если находим несоответствие, то проверяем истории болезней. Страховые компании проверяют медицинские учреждения на предмет полноты, качества и необходимости оказываемых услуг. Проверяем, чтобы пациентов направляли к нужным врачам, назначили правильные лекарства, процедуры, — рассказал Юрий Демин.

В докладе Росздравнадзора также указано, что «отвлечение материальных и административных затрат подконтрольных организаций на проведение данного вида контроля сводится к минимуму».

В Министерстве здравоохранения не смогли оперативно ответить на вопросы «Известий».

Руководитель Лиги защиты прав пациентов Александр Саверский считает инициативу нерезультативной и отмечает, что подобных мер будет недостаточно.

— Росздравнадзор сейчас не отрабатывает даже те жалобы, которые к ним поступают: где-то у них полномочий не хватает, где-то экспертов. Для начала нужно хотя бы наладить процесс реагирования на конкретные жалобы, — считает Александр Саверский.

Он также рассказал, что сейчас внезапные проверки аптек проводят страховые компании.

— При том, что они проводят рейды миллионами, результат практически нулевой, если не сказать отрицательный. Нельзя положиться на их проверки, потому что они имеют выгоду от их результата. В этом вопросе Росздравнадзор хотя бы будет независимым органом, — отметил Александр Саверский.

Руководитель Аптечной гильдии Елена Неволина отметила, что наделение Росздравнадзора новыми полномочиями будет самым продуктивным решением, «для того чтобы очистить розничный аптечный рынок от недобросовестных горе-аптекарей».

— Для тех, кто приходит на розничный фармацевтический рынок исключительно с целью получить прибыль, внезапность будет носить наиболее продуктивный характер. Потому что сейчас, когда за сутки предупредили, естественно, они успевают убрать свой некачественный товар. Мы и раньше говорили, что проверки должны носить внезапный характер, без возможности для объекта проверки подготовиться, — заявила Елена Неволина.

Она отметила, что «такие проверки не страшны добропорядочным участникам фармацевтического рынка, потому что они «всегда готовы». Елена Неволина добавила, что в гильдии готовы присоединиться к проверкам Росздравнадзора и сообщать о замеченных нарушениях, например, когда рецептурный препарат продается без рецепта.

По данным доклада ведомства, в прошлом году Росздравнадзор выявил 50,9 тыс. различных нарушений, что практически в 1,5 раза больше, чем в 2015 году.