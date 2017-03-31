Законопроект о «гаражной амнистии» внесут до конца года

В Совете Федерации разрабатывают законопроект о «гаражной амнистии», который даст возможность при предъявлении нескольких документов оформить на себя место в ГСК. Как сообщил «Известиям» сенатор от Республики Коми Дмитрий Шатохин, документ будет внесен в 2017 году.

Уже несколько десятилетий сотни тысяч гаражей по всей России существуют в неопределенном статусе. Люди получили их в гаражно-строительных кооперативах еще в советские времена, однако формально эти гаражи им не принадлежат. В начале 1990-х, когда массово приватизировались квартиры, вопрос с оформлением собственности на гаражи оказался на втором плане. В результате многие россияне уже лишились их, а остальным это может грозить в любой момент.

Только в одной Республике Коми, по данным регионального управления Росреестра, из 116 тыс. гаражей в собственность оформлены только 9,6 тыс.

По словам Дмитрия Шатохина, регионы столкнулись с проблемой гаражных кооперативов, когда начали проводить инвентаризацию объектов недвижимости. С одной стороны, определенные правоустанавливающие документы на эти гаражи имеются. Обычно это бумага, выданная председателем местного совета в 1960–1970-е годы прошлого века. Но при этом именно как объект собственности такой гараж нигде не зарегистрирован.

— У такого гаража непонятный статус, — рассказал сенатор «Известиям». — Простой вопрос: на основании чего они подключены к электросетям? Для этого должен быть заключен договор с собственником. По этой же причине никто не гарантирует и сохранность гаражей: при желании местные власти могут снести их в любой момент. Кроме того, гараж может, например, сгореть, а без зарегистрированного права собственности его нельзя застраховать.

У проблемы отсутствия права собственности на гаражи есть и обратная сторона — если законного владельца нет, то местным властям не с кого спросить за состояние постройки и прилегающей территории. Например, за неубранный снег. Кроме того, в бюджет не поступают доходы в виде налогов на собственность.

Проект закона предполагает внесение поправок в федеральный закон № 218 «О государственной регистрации недвижимости», вступивший в силу с 1 января 2017 года. Документ вводит ст. 49.1 «Особенности госрегистрации права собственности на нежилое помещение в составе здания гаражно-строительного кооператива». В ней перечислены бумаги, которые нужно предоставить для регистрации гаража как объекта собственности. Это документы, подтверждающие членство в ГСК и оплату паевого взноса, техническая документация на нежилое помещение. А также — документ о предоставлении кооперативу земельного участка, изданный органом госвласти или местного самоуправления.

По оценкам Дмитрия Шатохина, общие расходы на то, чтобы узаконить гараж, составят 15–20 тыс. рублей. Для ветеранов эта процедура, по замыслу законодателей, должна быть бесплатной.

Вопрос о необходимости гаражной амнистии в последние десятилетия поднимался неоднократно. Некоторые регионы пытаются решить проблему самостоятельно. Например, в Ульяновской области амнистия была объявлена в прошлом году. Но там речь идет о собственности на земельные участки под гаражами.

— Когда мы даем право на земельный участок, мы не даем право на сам объект. А потом человеку всё равно придется идти в суд и доказывать право собственности на гараж, — пояснил сенатор.

Председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий Азаров поддержал идею, однако подчеркнул при этом, что под «гаражную амнистию» не должны попасть самовольно возводимые во дворах «ракушки».

— Нет никаких сомнений в том, что этот вопрос требует проработки и решения, — пояснил Дмитрий Азаров «Известиям». — Но крайне важно, чтобы речь шла именно о кооперативах, где не урегулировано право собственности. Решая эту проблему, мы не должны создавать другую: нельзя допустить, чтобы наши дворы заполнили незаконные гаражи, портящие внешний вид городов.

Председатель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев рассказал «Известиям», что проблема назрела давно: по его мнению, пора наконец легализовать гаражи в ГСК «и прекратить этот кошмар».

— К нам регулярно поступают жалобы на то, что в том или ином районе сносят гаражные комплексы, — рассказал общественник. — Они занимают много места, и, конечно, выгоднее застроить эти территории жилыми домами. Я уже лет пять пытаюсь купить гараж в Москве и не видел еще ни одного места, где владелец гаража может быть спокоен за сохранность этого имущества. Много раз меня уверяли, что в том или ином ГСК всё хорошо, а потом местные власти там всё сносили.

Заслуженный юрист России, бывший судья Мосгорсуда и член СПЧ Сергей Пашин в раговоре с «Известиями» отметил, что законопроект о «гаражной амнистии» необходим, однако чиновники на местах в нем не заинтересованы.

— Местные власти не очень поощряют приватизацию, — сказал Сергей Пашин. — У них всегда есть козырная карта: «вас тут не было, вы не имеете права». Чиновники заинтересованы в том, чтобы держать людей на привязи.

Юрист напомнил, что в советские времена за человеком не признавали права собственности на недвижимость, в том числе и на гаражи. ГСК и его члены не были собственниками. Юридические права давало не приобретение гаража, а вступление в кооператив — то есть, право собственности фактически подменялось членством в социалистической организации.