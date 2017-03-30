В Киеве заявили, что Россия и Украина «рано или поздно» окажутся за столом переговоров

Советник министра внутренних дел Украины Илья Кива заявил, что диалог между Россией и Украиной обязательно должен быть, и рано или поздно страны окажутся за столом переговоров.

«Однозначно диалог должен быть. Мы на сегодняшний день, я уверен, и здесь есть моя чёткая однозначная позиция, в каких бы мы сегодня отношениях не находились с Россией, какие бы у нас не были территориальные претензии в отношении друг друга, пройдёт время, мы в любом случае найдем компромисс, точки соприкосновения… Рано или поздно мы окажемся за столом и начнём смотреть друг другу в глаза», — цитирует советника министра телеканал «112 Украина».

Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос не исключил, что Украина может предоставить России информацию по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.