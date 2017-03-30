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Колокольцев объяснил отставку начальника ГИБДД
Владимир Колокольцев прокомментировал отставку с поста главы Госавтоинспекции Виктора Нилова. Министр внутренних дел России причиной увольнения назвал возраст чиновника. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».
Службу Нилова глава ведомства охарактеризовал как «достойную», однако отметил, что «руководитель переходит на другую рабочую ступень». Колокольцев не стал называть имени возможного преемника Нилова. 29 марта президент России Владимир Путин отстранил от должности 62-летнего Виктора Нилова. Генерал-лейтенант занимал должность руководителя ведомства с 2011 года.
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